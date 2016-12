Continuar a ler

Rui Alves admitiu que a saída de Machado foi uma "decisão difícil e rara neste clube", explicando que "era bom para todas as partes o fim desta ligação nesta altura", numa mudança que pretende trazer "algo de novo", disse. "A rescisão foi pacífica", acrescentou.



Sem confirmar Jokanovic, o dirigente reconheceu que é "forte hipótese" até pelo perfil de treinador decidido pela SAD: "Não estamos no início da época e queremos um técnico que seja chegado ao clube e se comprometa com este momento. No quadro atual, parece-me uma boa solução."

Manuel Machado não resistiu aos maus resultados e já não é o treinador do Nacional. A derrota caseira com o Boavista (0-2), na última jornada, precipitou a decisão de prescindir do técnico, consumada na tarde de ontem, na Choupana, numa reunião de três horas com o presidente Rui Alves.Predrag Jokanovic é o escolhido para suceder a Manuel Machado e será anunciado oficialmente hoje, regressando ao clube no qual já desempenhou as funções de treinador três vezes. João Abel Silva, que também já passou pelo Nacional, acompanha o sérvio de 48 anos, enquanto Basílio Marques, adjunto da atual equipa técnica, ficará em funções até ao jogo com o Sp. Braga, a 7 de janeiro.

Autor: Emanuel Pestana