O plantel do Nacional já viaja rumo ao Porto, tendo em vista o duelo de domingo diante do Rio Ave, marcado para as 16 horas, em Vila do Conde. A comitiva insular tinha hora prevista de partida rumo ao continente a meio da tarde, mas as más condições atmosféricas atrasaram a viagem , isto porque o avião que transportaria a equipa não conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira.Uma situação que chegou a colocar em risco o duelo com os vilacondenses, mas que acabou por ser resolvida, tendo o plantel orientado por Manuel Machado levantado voo pelas 21.48. Segue-se uma viagem de quase duas horas até à Invicta, que fará os insulares chegar a solo portuense já bem perto da meia noite.

Autor: Fábio Lima