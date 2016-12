O avião que a equipa do Nacional esperava para poder viajar para o continente conseguiu aterrar na Madeira na noite deste sábado. Assim, os insulares devem conseguir viajar ainda esta noite para o Porto, para no domingo defrontarem o Rio Ave.Recorde-se que a realização do jogo esteve em dúvida dado o mau tempo que impedia a aterragem de aeronaves no arquipélago.

Autor: Emanuel Pestana