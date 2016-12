Continuar a ler

Tiago Rodrigues, na primeira parte, adiantou o Nacional no marcador, com Kwame N'Sor a restabelecer a igualdade no decorrer da segunda metade.Numa partida entre duas formações a viverem um período conturbado, ambas vítimas de 'chicotada psicológica', com Manuel Machado a abandonar o Nacional, devendo ser substituído por Predrag Jokanovic e Filipe Rocha, mais conhecido por Filó, a ceder o seu lugar, pelo menos para já, de forma interina a José Viterbo, ambas as equipas procuraram adquirir ritmo competitivo, após as mini-férias de Natal.O Nacional ocupa o 16.º lugar na I Liga, com 11 pontos, tendo o seu próximo compromisso a 07 de janeiro, recebendo o Sporting de Braga, em jogo relativo à 16.ª jornada.Por seu turno, o União da Madeira está no 17.º lugar na II Liga, com 22 pontos, jogando a 08 de janeiro, quando receber o Leixões, em jogo a contar para a 21.ª jornada.