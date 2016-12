Continuar a ler

Para o biólogo, de 53 anos, "há falta de liderança e orientação do presidente do Nacional", Rui Alves, algo que deixa o clube insular ‘perdido’. "Não há ninguém com formação, que perceba da indústria, na direção. O clube está à deriva e sem rumo à vista", diz.



Receio da... descida



Para António Domingos Abreu, é "inaceitável" aquilo que se passa na direção alvinegra. "Há situações graves. O Nacional é dirigido por uma lista que se candidatou só pelo nome. Ninguém apresentou programa. Não há um documento onde estejam os objetivos, metas, compromissos, e isto foi-me confirmado por Miguel Sousa, presidente da assembleia geral", diz ainda.



O Nacional vive tempos de crise. A equipa insular é a 16º classificada na Liga e está fora tanto da Taça de Portugal como da Taça CTT. Nesta altura, o técnico costuma estar no ponto de mira, mas Manuel Machado não é o problema, pelo menos na opinião de António Domingos Abreu, influente sócio do Nacional que participa em movimentos que visam mudanças no clube."O que acontece em campo é o reflexo da má gestão. Com o seu estilo, mesmo com jogadores fracos, Manuel Machado consegue dar garantias. A direção sabe que ele consegue pegar num jogador que nem a bota direita consegue calçar e, seis meses depois, está a jogar e a cumprir. Machado é quem nos tem salvado com a paciência para aguentar isto tudo", analisa a Record.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto