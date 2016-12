Continuar a ler

"Sim, sem dúvida. Tinha esse objetivo no ano passado e não consegui. Várias coisas correram mal, quer a nível pessoal quer a nível coletivo, não foi uma boa época para todos. Este ano, sinto que temos capacidade para fazer uma boa época e todos os jogadores se vão sobressaindo", afirmou à agência Lusa, após o almoço de convívio de Natal do Marítimo, nos Barreiros.



Com o objetivo de "chegar ao limite" das suas capacidades e o "mais longe possível", Xavier confessou ser um homem feliz no emblema madeirense.



"Este é o meu terceiro ano aqui, tenho mais um ano de contrato, sou muito feliz nesta ilha, adoro estar aqui e gosto muito deste clube. Sinto-me como mais um que está aqui disponível para ajudar sempre que o 'mister' precisar", salientou.



A época até não começou bem para o jogador, de 24 anos, que foi apenas duas vezes utilizado nas cinco primeiras partidas com o anterior técnico, Paulo César Gusmão, mas, desde a entrada do novo treinador, Daniel Ramos, participou em todas as 12 partidas, dez das quais como titular.



Xavier reconheceu o início "atribulado" mas deu ênfase às diferenças no comando técnico, o que fez com que a equipa melhorasse "200 por cento" em campo.



O futebolista Xavier confessa esta terça-feira que acredita que este será o seu ano de afirmação no Marítimo e destacou as melhorias na equipa com a entrada do treinador Daniel Ramos.Um dia depois de ter sido pai e de ter jogado na vitória 'verde rubra' diante do Feirense, por 2-0, para a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o extremo não teve dúvidas em garantir que esta será a melhor época em termos pessoais.

Autor: Lusa