A primeira metade entre os serranos, da 2.ª Liga, e os insulares, do primeiro escalão, foi equilibrada, com ambas as formações a procurarem o caminho da baliza e a imprimirem um bom ritmo à partida.Harramiz foi o primeiro a tentar o golo, mas este só surgiu aos 19 minutos, para o Sporting da Covilhã, que, mais pressionante e com mais posse de bola, chegou à vantagem pelo lateral direito Mike, após assistência de Medarious.Os madeirenses tentaram responder, mas Igor Rodrigues, atento, desviou para canto o remate de Fransérgio (27 minutos). Pouco depois (32), Djousse, na cara do guardião serrano, cabeceou por cima.Os 'leões da serra' podiam ter aumentado a contagem aos 40 minutos, quando uma jogada de entendimento entre Diarra e Harramiz foi travada por uma defesa para canto de Gottardi.Não o conseguiram e foi o Marítimo a igualar o encontro antes do descanso, aos 44 minutos. Servido por Patrick, Djousse, à boca da baliza, só teve de encostar para o fundo das redes.Após o reatamento, a formação orientada por Daniel Ramos esteve perto da reviravolta, mas, por duas vezes, Igor Rodrigues negou o golo a Ghazaryan, aos 55 e 56 minutos.No segundo tempo, o encontro perdeu, porém, dinâmica e ficou pautado pelo equilíbrio, sendo que faltou objetividade a ambas as formações.Medarious (69 minutos) ainda assustou e, ao minuto 80, quando o Sporting da Covilhã tinha subido as linhas, Pintassilgo, num cruzamento/remate, esteve prestes a surpreender Gottardi, mas o guardião insular esticou-se e desviou a bola, garantindo o empate.Jogo no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã.Sporting da Covilhã - Marítimo, 1-1.1-1.1-0, Mike, 19 minutos.1-1, Djousse, 44.: Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Ofori, Djikine, Diarra, Chaby (Pintassilgo, 78), Davidson (Gilberto, 85), Medarious (Luís Pinto, 72) e Harramiz.(Suplentes: Hugo Marques, Bouças, Pintassilgo, Gilberto, Prince, Luís Pinto e Ponde).Treinador: Filipe Gouveia.Gottardi, Patrick Vieira, Maurício, Raul Silva, Deyvison (Jean Cléber, 73), Erdem Sem, Alex Soares (Eber Bessa, 79), Fransérgio, Xavier, Ghazaryan e Djousse (Dyego Sousa, 67).(Suplentes: Charles, Coronas, Diney, Carlos Daniel, Jean Cléber, Eber Bessa e Dyego Sousa).Treinador: Daniel Ramos.: Tiago Antunes (Coimbra).: Cartão amarelo para Djikine (21), Raul (40), Joel (57), Maurício (57), Patrick (61) e Mike (82).: Cerca de 1.100 espetadores.