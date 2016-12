O Marítimo quer reforçar-se de forma cirúrgica na reabertura do mercado e conta ter garantidas caras novas logo no início de 2017. Daniel Ramos precisa de dois laterais, um para cada lado, para fazer concorrência a Patrick e Fábio China (este ainda com uma lesão nos músculos abdominais), além de um extremo para o lado esquerdo (Xavier é a única opção, face à saída de Gevaro e Esquerdinha) e um avançado. Em equação está ainda o recurso à equipa B, que tem estado em grande na Série B do Campeonato de Portugal. Recorde-se que de saída estão ainda Samuel e Coronas.

A equipa volta ao trabalho segunda-feira à tarde, em princípio nos Barreiros.

Autor: Gonçalo Vasconcelos