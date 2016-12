Continuar a ler

Quem também já disse adeus aos maritimistas foi o guarda-redes Wellington Lima, que rumou o NorthEast United, da Índia.



O plantel do Marítimo irá sofrer algumas mudanças na reabertura do mercado. Assim, Record apurou que o técnico Daniel Ramos não conta com os defesas Coronas e Samuel e os avançados Esquerdinha e Gevaro, jogadores que já aliás foram informados de que podem procurar clube.Recorde-se que Baba já rescindiu contrato com os madeirenses, pois nunca conseguiu impor-se como solução na frente de ataque, que neste momento conta com Djoussé, Baldé (recentemente operado ao nariz) e Dyego Sousa. Assim, é natural que o presidente Carlos Pereira esteja atento ao mercado, nomeadamente no que respeita à contratação de um ponta-de-lança. A reabertura de mercado deverá trazer mais três reforços: um lateral-direito, um lateral-esquerdo e um extremo.

Autor: João Manuel Fernandes