O antigo treinador do Marítimo, Paulo Autuori, está de visita à Madeira e participou esta quinta-feira num jantar promovido pelo ex-presidente Rui Fontes. Oportunidade para rever amigos da família maritimista, nomeadamente antigos jogadores como Carlos Jorge, João Luís, Eusébio, Ricardo Ladeira e Paiva, além de ex-dirigentes, técnicos e médicos.O atual técnico do Atlético Paranaense, de 60 anos, vai permanecer na região até o dia 2 de janeiro, acompanhando assim de perto o tradicional fogo de artifício que marca a entrada em 2017. Autuori, que em Portugal também trabalhou no Benfica, Nacional e V. Guimarães, vai visitar esta sexta-feira à tarde o novo Estádio do Marítimo, a convite do presidente Carlos Pereira.

Autor: Gonçalo Vasconcelos