De visita à Madeira, Paulo Autuori conheceu esta sexta feira o novo estádio do Marítimo, nos Barreiros. 21 anos depois de ter liderado os madeirenses, o atual técnico do Atlético Paranaense, agora com 60 anos, ficou impressionado com a modernização do recinto, onde viveu tardes e noites de glória nos anos 90, levando os verde-rubros às duas primeiras qualificações europeias e à primeira presença na final da Taça de Portugal.O presidente Carlos Pereira conduziu a visita ao estádio, a que se seguiu outra ao complexo desportivo de Santo António.

Autor: Gonçalo Vasconcelos