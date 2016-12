Luan, avançado brasileiro que pertence ao Grémio, poderá ser um dos reforços de inverno do Marítimo. Os insulares querem o atacante, de 20 anos, e estão a negociar a vinda do jogador para Portugal. Luan pode ser um perfeito desconhecido no nosso país, mas já representou a seleção brasileira de sub-20 que, em 2013, esteve no Torneio de Toulon, uma competição muito prestigiante. Neste momento, sabe Record, ainda decorrem negociações para que Luan possa transferir-se para o Marítimo mas, de acordo com o que foi possível apurar, o processo estará perto de ficar fechado. O jogador, de resto, já manifestou vontade de atuar na Europa.Se o avançado brasileiro da equipa de sub-20 gaúcha chegar a um entendimento, Daniel Ramos, treinador insular, vê cumprido um dos seus desejos, uma vez que tinha vincado ao presidente Carlos Pereira a necessidade de reforçar o eixo do ataque. Por agora, o treinador ainda conta com Dyego Sousa – cujo castigo de 9 meses está suspenso pelo TAD –, Amido Baldé e Djoussé. Luan poderá ser a quarta opção para o lugar.

Autores: A.M.