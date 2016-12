Continuar a ler

"Defrontámos uma equipa que tem bons executantes, um conjunto forte, tem sido uma das melhores do campeonato, em casa. Perante este cenário, tínhamos uma tarefa difícil. Posicionámo-nos muito bem no nosso meio-campo e saímos em transições, o que fazia parte da estratégia", explicou Mota, reconhecendo que tal não resultou em pleno, mas em parte."Não conseguimos, muito por mérito do adversário, também não fomos agressivos sobre o portador da bola, mas o jogo estava a correr de feição, porque o Marítimo também não tinha oportunidades", verificou, admitindo que, de um momento para o outro, tudo se alterou."Surgiu o primeiro golo num canto, numa altura em que tínhamos um jogador fora, a ser assistido pelo departamento médico. Consentimos o golo e isso perturbou, porque não queríamos sofrer golos", confessou o técnico do Feirense, que, perante o segundo, viu a equipa ainda mais afetada."Novo canto e novo golo. Quando acontece de bola parada, há sempre mérito e o Marítimo tem jogadores muito bons no jogo aéreo, tem feito vários golos de canto e sofremos 2 golos de canto", lamentou o treinador, admitindo que o intervalo fez bem à sua equipa, mas não o suficiente para dar a volta ao texto."A segunda parte foi completamente diferente. Domínio do Feirense, em todos os aspetos, mesmo quando estivemos a jogar com dez. Assumimos o jogo, jogámos no meio-campo adversário, tivemos as nossas possibilidades e podíamos ter feito melhor na finalização em alguns lances, mas também sabemos as nossas limitações", reconheceu José Mota, lembrando que esta não é a primeira vez que tal sucede."Tem acontecido muitas vezes esta época. O Feirense consegue superiorizar-se aos adversários, mas não tem concretizado nem tem tido sorte", terminou o técnico dos fogaceiros.