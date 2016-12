Gevorg Ghazaryan foi eleito o segundo melhor jogador arménio de 2016, atrás de Henrikh Mkhitaryan, do Manchester United, que venceu o galardão pela sétima vez, a sexta consecutiva.Mkhitaryan, de 27 anos, recolheu 245 dos 250 possíveis, impondo-se ao avançado dos madeirenses e ao médio natural do Brasil, Marcos Pizelli, do Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.Ghazaryan chegou aos insulares no início da época 2015/16, proveniente dos gregos do Karkyra.

Autor: Lusa