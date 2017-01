Continuar a ler

Lista de convocados



Guarda redes: Gottardi e Charles;

Defesas: Patrick, Coronas, Maurício, Raúl Silva e Deyvison;

Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Ghazaryan, Alex Soares, Éber Bessa e Fransérgio;

Edgar Costa e Brito são as duas novidades na convocatória de Daniel Ramos para o jogo da Taca CTT com o Rio Ave. Ambos estão refeitos de problemas físicos.O treinador do Marítimo preteriu Diney e Carlos Daniel em relação ao último jogo.

Autor: Gonçalo Vasconcelos