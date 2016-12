Continuar a ler



Lista de convocados:



Guarda-redes: Gottardi e Charles;



Defesas: Patrick, Maurício, Deyvison, Diney, Coronas e Raúl Silva;



Médios: Erdem Sen, Alex Soares, Éber Bessa, Carlos Daniel, Fransérgio e Jean Cléber;



Avançados: Ghazaryan, Dyego Sousa, Xavier e Djoussé. Gottardi e Charles;Patrick, Maurício, Deyvison, Diney, Coronas e Raúl Silva;Erdem Sen, Alex Soares, Éber Bessa, Carlos Daniel, Fransérgio e Jean Cléber;Ghazaryan, Dyego Sousa, Xavier e Djoussé.

Daniel Ramos convocou os jovens da equipa B Diney e Carlos Daniel, para o jogo da Taça da Liga com o Sp. Covilhã, a realizar quinta-feira.Também o lateral Coronas está de regresso aos eleitos, tendo saído das opções Dirceu, Samuel, Gevaro e Edgar Costa (este com um traumatismo no pé direito). Igualmente de baixa estão Fábio China e Amido Baldé.

Autor: Gonçalo Vasconcelos