A tradicional Missa do Parto organizada anualmente pelo Marítimo, que se realizou este sábado na Igreja dos Álamos, no Funchal, ficou marcada pela inédita presença do treinador principal do clube, Daniel Ramos. Oportunidade para conhecer a tradição madeirense.

"Foi a primeira vez a que assisti e fiquei surpreendido pela positiva. É sempre bom sentir o carinho das pessoas e dos adeptos. Sinto que faço parte de um clube grande e é um privilégio estar aqui num momento importante na vida das pessoas", salientou à Marítimo TV o técnico, que assistiu à cerimónia ao lado do presidente Carlos Pereira.

Depois da missa, seguiu-se o habitual convívio, com iguarias típicas da região.







Autor: Gonçalo Vasconcelos