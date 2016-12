Continuar a ler

Para o treinador do conjunto insular, esta foi "uma vitória segura, alicerçada numa boa organização". "Construímos boas oportunidades e conseguimos 2 golos. Controlámos o jogo quando tivemos a vantagem de 2-0, apesar da reação do Feirense, que nunca desistiu", acrescentou Daniel Ramos, admitindo que, "nessa fase", a sua podia ter feito um pouco mais. Mas o cansaço não o permitiu."A equipa estava um pouco cansada e isso refletiu-se na parte final. Tivemos o controlo do jogo e soubemos gerir até ao fim. Fazia parte da nossa estratégia ficar em vantagem, porque sabia que a equipa ainda não estava totalmente recuperada. Era importante ficarmos em vantagem, para, depois, ou por substituição ou por gerir a posse de bola pelo controlo do jogo, mantermos esse resultado positivo", acrescentou o técnico maritimista.