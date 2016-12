Continuar a ler

Solidificar bloco defensivo



Quanto ao Feirense, soma quatro desaires seguidos na Liga e sofreu 12 golos nas últimas três rondas (média de quatro por jogo). Daí que a prioridade de José Mota seja estancar a permeabilidade defensiva. Fábio China ainda se treinou ontem, mas acabou por ressentir-se, pelo que Deyvison mantém-se no lado esquerdo da defesa. Além de Dyego Sousa, Gevaro é a outra novidade nos 18 eleitos.

Como se esperava, Dyego Sousa está de regresso às opções de Daniel Ramos e pode mesmo ser lançado no onze diante do Feirense. O treinador do Marítimo reconhece que não tem sido um processo fácil de gerir, mas confia no jogador que viu o TAD suspender o seu castigo. "O Dyego é um ativo do clube, um jogador que sempre recebi bem e está convocado. Estando disponível e tendo a capacidade para poder ajudar, claro que conto com ele", salientou o técnico, de 45 anos, assinalando: "É um jogador que pode ser útil, em função daquilo que acho importante para o jogo."A derrota no Dragão é passado e Daniel Ramos já mudou o ‘chip’ para enfrentar um adversário a quem reconhece valor. "Acho que os pontos conquistados fora dizem bem aquilo que é o Feirense. Já venceu duas vezes fora e tem mais pontos somados como visitante, pois sente-se mais confortável nessa condição. Vive do contra-ataque e das transições rápidas, pelo que temos de estar muito concentrados e fazermos o jogo que nos interessa", alertou.

Autores: Gonçalo Vasconcelos e Eugénio Queirós