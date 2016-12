Finalista vencido das últimas duas edições da Taça CTT, o Marítimo inicia quinta-feira a sua participação na edição deste ano, visitando o Sp. Covilhã. Um jogo que o técnico Daniel Ramos encara com o máximo respeito, pela valia do adversário."Considero o Sp. Covilhã uma das melhores equipas da 2.ª Liga. Só não está na luta pela subida devido ao mau arranque que protagonizou. É um jogo de elevado grau de dificuldade, além de termos de enfrentar um clima adverso, ao qual o adversário está mais adaptado. Ou seja, para nós é como se fosse mais um jogo do campeonato", sublinhou o treinador do Marítimo, que espera vencer para deixar em aberto a qualificação nos dois jogos seguintes em casa.Quem vai falhar este jogo é Edgar Costa, lesionado num pé.

Autor: Gonçalo Vasconcelos