Continuar a ler

"Começámos de uma forma menos boa para nós, mas conseguimos alterar o rumo dos acontecimentos e vamos passar o Natal melhor. Queremos ter continuidade para que o ano de 2017 seja próspero. Ano da comemoração dos 40 anos da subida à primeira divisão e que, de lá, nunca mais saímos", afirmou.



Carlos Pereira revelou que o momento será celebrado no mês de maio, nos Barreiros, e espera que também seja comemorado um "bom campeonato" e que "todos estejam felizes".



Os preparativos ficaram reservados para o próximo ano mas o presidente verde rubro também aproveitou para deixar uma mensagem de Natal a todas as pessoas presentes, entre jogadores, treinadores, dirigentes e sócios.



"Um momento de glória e de satisfação, um momento de perdoar todos aqueles que nos fizeram mal. Nós queremos o bem da nossa instituição, da nossa família, que se chamam Marítimo. Queremos fazer mais e melhor, fazer tudo aquilo que a região merece e esquecer todas as dificuldades que passamos", vincou. "Começámos de uma forma menos boa para nós, mas conseguimos alterar o rumo dos acontecimentos e vamos passar o Natal melhor. Queremos ter continuidade para que o ano de 2017 seja próspero. Ano da comemoração dos 40 anos da subida à primeira divisão e que, de lá, nunca mais saímos", afirmou.Carlos Pereira revelou que o momento será celebrado no mês de maio, nos Barreiros, e espera que também seja comemorado um "bom campeonato" e que "todos estejam felizes".Os preparativos ficaram reservados para o próximo ano mas o presidente verde rubro também aproveitou para deixar uma mensagem de Natal a todas as pessoas presentes, entre jogadores, treinadores, dirigentes e sócios."Um momento de glória e de satisfação, um momento de perdoar todos aqueles que nos fizeram mal. Nós queremos o bem da nossa instituição, da nossa família, que se chamam Marítimo. Queremos fazer mais e melhor, fazer tudo aquilo que a região merece e esquecer todas as dificuldades que passamos", vincou.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, desejou esta terça-feira que 2017 seja "próspero" para o clube madeirense, ano em que irá comemorar os 40 anos da subida à 1.ª liga.No relvado do Estádio do Marítimo, a falar perante a família maritimista, após o almoço de convívio de Natal, Carlos Pereira reconheceu o início complicado, em que o técnico brasileiro Paulo César Gusmão protagonizou a primeira chicotada psicológica do campeonato, logo à 5.ª jornada, mas também salientou o clima atual de tranquilidade.

Autor: Lusa