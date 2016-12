O avançado Brito voltou a treinar-se com os colegas, depois de um período em que esteve condicionado devido a lesão. O cabo-verdiano ainda fez trabalho específico numa primeira fase, mas depois participou na sessão de conjunto, que marcou o regresso do Marítimo ao trabalho, após quatro dias de folga.Para o jogo de quinta-feira, na Covilhã, Daniel Ramos apenas não pode contar com Fábio China e Amido Baldé, o primeiro a recuperar de uma lesão nos músculos abdominais e o segundo de uma cirurgia ao nariz. Carlos Daniel, jovem da equipa B, continua entre os ‘A’, tal como Samuel, Coronas, Esquerdinha e Gevaro, ainda à procura de colocação.Presença notada neste treino foi a da claque do clube ‘CSM Fanatics 1910’, que fez questão de saudar o técnico Daniel Ramos por ter completado 46 anos no dia de Natal. Hoje a equipa treina-se nos Barreiros.

Autor: Gonçalo Vasconcelos