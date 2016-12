O Rio Ave tem via aberta para garantir Gonçalo Paciência como reforço para o ataque. A desvinculação do Olympiacos é uma mera formalidade e a Vila do Conde, ao contrário de indicadores que chegaram a estar sobre a mesa, já chegou a garantia de que o FC Porto vai colaborar a nível financeiro no sentido de o ponta-de-lança continuar a sua carreira sob as ordens de Luís Castro.

O empréstimo é até final da época, dado que Gonçalo está vinculado aos dragões até 2019 e tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Como os recentes problemas cardíacos parecem ultrapassados, tudo indica que Luís Castro vai receber um ponta-de-lança que admira e pretende ajudar a que desenvolva o seu potencial, como assumiu recentemente de viva voz. Entre Guedes, Yazalde e Ronan, os dianteiros do Rio Ave apenas marcaram cinco golos, prolongando um problema que já se fazia sentir com Capucho.

Autor: Vítor Pinto