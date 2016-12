Continuar a ler

André Silva tem uma mialgia na face posterior da coxa esquerda. Por esse motivo, já falhou o encontro com o Feirense e também não será opção no da próxima terça-feira, igualmente na Taça CTT, mas frente ao Moreirense no seu reduto. A grande dúvida é se estará apto para o compromisso seguinte, com o P. Ferreira, nesse caso para a Liga NOS.



Para domigo, às 16 horas, está marcado um treino aberto aos adeptos. As portas do Estádio do Dragão abrem às 15.

Layún, Otávio e André Silva voltaram a falhar este sábado o treino do FC Porto, de preparação para o jogo da Taça CTT com o Moreirense, marcado para terça-feira (21h15) em Moreira de Cónegos.Os três fizeram tratamento, tendo André Silva realizado ainda trabalho de ginásio, de acordo com informação disponibilizada no site dos dragões. Rui Pedro, da equipa B, esteve às ordens de Nuno Espírito Santo.

Autor: Sandra Lucas Simões