O FC Porto, que esta noite defronta o Benfica na Luz, anunciou a contratação do norte-americano Thomas Bropleh por um período... de um mês, para colmatar a ausência de Jeff Xavier. É este o tempo extra que a equipa prevê de paragem para o jogador, afastado da competição devido a lesão.O extremo de 25 anos, 1,96 metros e 91 kg, tem também nacionalidade liberiana. Fez a sua formação na George Washington High School de Denver, no estado do Colorado, e na Boise State University, no Idaho, tendo vestido a camisola dos Broncos de 2010 a 2014. A nível europeu, Bropleh, que pode fazer as posições 2 e 3, regista uma passagem pelo Finke Baskets, de Paderborn, da ProA League (segunda divisão alemã) na época de 2014/15, antes de regressar aos EUA para jogar a NBA D-League com a camisola dos Texas Legends.

Autor: Ana Paula Marques