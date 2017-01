Islam Slimani começa a brilhar no Leicester mas não esquece os três anos que passou em Portugal. "Cresci e melhorei muito como jogador do Sporting, é um clube que me é muito querido. Na Argélia há futebol, mas é difícil progredir com treino. Recebi tudo isso no Sporting, foi um clube vital para a minha carreira", elogiou.

Uma das imagens de marca do avançado foram os golos ao FC Porto. "Gostava da alcunha de 'caçador de dragões' porque jogar contra o FC Porto parecia encaixar-se bem na forma como jogo. Acho que eles ficaram aliviados quando vim para Inglaterra, mas imagina como eles se sentiram quando calhámos no mesmo grupo na Liga dos Campeões!", brincou, numa entrevista ao jornal inglês 'Telegraph'. E a verdade é que Slimani fez jus à alcunha, marcando o único golo da vitória do Leceister sobre os azuis e brancos, na partida em Inglaterra...

Recordando o que aconteceu no verão, Slimani contou que o compatriota Riyad Mahrez foi decisivo para a mudança. "Ele passou o verão a dizer-me para vir para o Leicester. Até esteve comigo quando fiz os exames médicos. Agora, passamos muito tempo juntos fora do clube. Já não vou com ele para os treinos porque passa a vida a ser multado por chegar atrasado", revelou. Com seis golos apontados pelo Leicester nos 15 primeiros jogos, o ponta-de-lança reconhece que ainda precisa de se habituar à velocidade do futebol inglês. E também à dureza dos defesas. "São muito duros e fortes. Virgil van Dijk, do Southampton, é o mais duro que defrontei, é muito bom defesa e fantástico com a bola. Mas até nos treinos é difícil contra Wes Morgan e Roberth Huth", contou.

Autor: Sérgio Krithinas