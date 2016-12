Nuno Espírito Santo tem vindo a apostar no mesmo onze nos últimos três jogos e meterá a quarta frente ao Chaves, mas depois vai seguramente operar algumas mexidas. No seguimento da receção aos flavienses, o grupo de trabalho vai gozar sete dias de férias de Natal, estando o regresso aos treinos previsto para 27 de dezembro. Dois dias depois, a 29, defronta o Feirense em jogo referente à Taça CTT. Nessa competição, mesmo que tenha todo o plantel disponível, Nuno Espírito Santo operará sempre algumas mexidas, quanto mais não seja a lançar o guarda-redes José Sá no onze, em detrimento de Iker Casillas. Depois disso, deverá perder Brahimi para a CAN, pelo que este onze que tem sido bem-sucedido tem os dias contados.