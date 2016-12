Sérgio Oliveira tem guia de marcha para deixar o plantel durante a reabertura do mercado, dado que também não faz parte das contas de Nuno Espírito Santo. Depois de na segunda metade da época passada ter conquistado uma posição de relevo na equipa, sob a orientação de José Peseiro, o médio, de 24 anos, resumiu a sua participação na atual campanha a duas presenças em campo, a última das quais na épica vitória dos dragões no Olímpico de Roma, no playoff da Champions. No período que se seguiu só foi possível ver o jovem formado no clube sentado no banco de suplentes. O seu futuro próximo também deverá passar pelo estrangeiro, por empréstimo.Outro elemento que integra o plantel principal, mas que tem passado mais tempo junto da equipa B, a ser cedido é Chidozie. O central nigeriano pretende subir mais um patamar no seu processo de evolução e ainda recentemente um dos seus representantes deu conta da vontade do jogador em sair até ao final da época.Quanto a Varela e Evandro, mesmo não tendo sido utilizados com regularidade, poderão fazer valer a sua experiência para continuarem no grupo. Nuno Espírito Santo confia na qualidade e empenho de ambos para compensar a juventude do plantel.