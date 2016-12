Continuar a ler

A realidade é que os dragões tomaram-lhe o gosto e acabaram o campeonato passado com mais duas reviravoltas do que o Benfica, que conseguiu virar um jogo em quatro ocasiões e ficou em 2º lugar neste peculiar pormenor.



Final de época a virar



Após as tais três primeiras viragens frente a P. Ferreira, Estoril e Benfica, o FC Porto que era orientado por José Peseiro protagonizou uma fase final da época ainda com mais três reviravoltas, recuperando com o Moreirense em casa (23ª jornada, de 0-2 para 3-2) e com a Académica (31ª, de 0-1 para 2-1) e Rio Ave (33ª, de 0-1 para 3-1), ambas fora de portas.



O Estádio do Dragão assistiu ontem à segunda reviravolta do FC Porto esta época, depois da viragem para 3-1 na receção ao Boavista à 6ª jornada, com André Silva (2) e Alex Telles a responderam ao madrugador golo do axadrezado Henrique. Desta vez, porém, o sofrimento dos adeptos durou muito mais tempo, pois nesse dérbi da Invicta, realizado a 23 de setembro, a equipa de Nuno Espírito Santo já ganhava por 2-1 antes do intervalo. Ontem, os golos de Depoitre e Danilo, apesar de mais tardios, acabaram por ser perfeitamente suficientes para confirmar que a senhora reviravolta faz de novo muito sentido no caminho dos dragões.Isto depois de, em 2015/16, o FC Porto ter sido o rei das reviravoltas da Liga, com seis em todo o campeonato, uma ainda no consulado de Julen Lopetegui, na receção ao P. Ferreira, há pouco mais de um ano, e cinco com José Peseiro ao leme, incluindo no clássico do Estádio da Luz, à 22ª ronda, logo a seguir à recuperação no Estoril, duas jornadas antes.

Autor: António Mendes