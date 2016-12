Continuar a ler

O diretor-executivo do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, revelou que o clube optou por não comprar o passe de Kelvin ao FC Porto devido a questões financeiras. O extremo está assim de regresso aos portistas, como tem vindo a ser avançado, onde, assegurou o dirigente, tem todas as condições para vingar, pois chega num bom momento de forma."O Kelvin teve um bom desempenho no São Paulo. Teve momentos bons e um percurso muito regular. É um jogador interessante com um óptimo drible. Mas não há viabilidade negocial para ele continuar connosco. O São Paulo vai perder um bom jogador mas só podemos fazer negócios que sejam possíveis para nós. Temos jogadores provenientes da formação que fazem a função do Kelvin. O São Paulo tem uma geração muito forte de jogadores bons e vamos acreditar nela", adiantou Marco Aurélio Cunha à Rádio Renascença nesta quinta-feira.