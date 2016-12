No defeso de 2013, Ricardo Pereira mudou-se do V. Guimarães para o FC Porto a troco de 1,6 milhões de euros, com a SAD a ficar com 80 por cento dos seus direitos económicos. Entretanto, e face à cedência de duas temporadas ao Nice, o lateral-direito prolongou o seu contrato com os dragões até junho de 2019. À semelhança do vínculo, também o valor de mercado de Ricardo Pereira aumentou... e não foi pouco. Segundo o portal Transfermarkt, o lateral-direito poderá motivar ofertas na ordem dos 9 milhões de euros. Daqui a alguns meses terminam as dúvidas...