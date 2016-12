Ricardo Pereira acredita ser hoje muito melhor lateral do que quando chegou ao sul de França pela primeira vez. A regularidade que o português procurava com este empréstimo está a dar frutos. "O facto de ter continuidade dá-me confiança. O facto da equipa estar bem também ajuda e eu tento dar o meu melhor para contribuir. Tenho mais rotinas e tenho também jogado do lado direito [n.d.r.: chegou a jogar como lateral-esquerdo na última época]. Desta forma estou a melhorar jogo após jogo", diz, garantindo que a sua evolução não vai parar: "A aprendizagem tem sido contínua e espero que continue assim."

Autor: Marco Martins