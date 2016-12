"Não me tira o sono, mas claro que é um objetivo", assume Ricardo Pereira, preparado para esperar pelo telefonema do selecionador Fernando Santos: "Tenho de fazer o meu trabalho aqui, que é o que posso controlar. Depois, se o selecionador me der uma oportunidade, aqui estarei para voltar." O lateral, que participou em duas partidas da fase de apuramento para o Euro’2016, vibrou de uma forma especial com a conquista do troféu: "Estava em estágio, com a equipa. Vimos o jogo todos juntos. Foi um orgulho enorme, para mais contra a França! Antes do jogo diziam que não tínhamos hipóteses, mas era na brincadeira. Depois de ganharmos... diziam que não tínhamos merecido. Já passou... Eles esqueceram-se. Só nós é que não!"

Autor: Marco Martins