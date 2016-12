O FC Porto anunciou esta quarta-feira que restam apenas cinco mil bilhetes à venda para o jogo com o Feirense, referente à segunda jornada do Grupo B da Taça CTT.O Estádio do Dragão prepara-se assim para ter uma boa casa no encontro com os fogaceiros, após os dragões já terem prevenido os adeptos para que comprassem a entrada com a maior antecedência possível, face à afluência esperada numa época festiva e naquele que será o último encontro de 2016 no recinto azul e branco.A receção ao Feirense está agendada para as 19H15 de quinta-feira.

Autor: Luís Miroto Simões