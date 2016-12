Continuar a ler

"É alguém a quem todos admiram, como pessoa é muito tranquilo e é alguém que aprecio muito", refere o jovem guarda-redes, que, neste meio de comunicação azteca insiste em colocar mais a tónica no presente do que no futuro.



"A possibilidade existe sempre, mas quero focar-me mais no FC Porto B, trabalhar para ganhar o lugar (na primeira equipa) Estou no FC Porto e foco-me naquilo que me digam. Se amanhã me dissessem que ia para outra equipa eu iria. Faço o que o clube me disser. Estou 100 por cento concentrado, procurando ganhar um lugar", concluiu o guarda-redes mexicano.



"Es alguien a quien todos admiran, como persona es muy tranquilo y es una persona a la cual aprecio mucho"



"Ese acercamiento que tenga conmigo (el técnico Osorio) me lo gano yo, tengo que demostrarle que soy capaz, claro que me gustaría estar en selección mayor, ¿a quien no? Hay que trabajar para ello, puede ser a largo plazo, mediano, corto, hay que estar preparado siempre".







"É sempre difícil. Não apenas por causa dele. Em todas as equipas é complicado. Tenho que trabalhar dia a dia. É uma meta que me propus e não me resta mais nada do que trabalhar para alcançá-la", acrescenta o guardião da segunda equipa azul e branca, a propósito da chegada à titularidade no conjunto principal.Apesar das dificuldades, Raúl Gudiño tem um sonho de criança, que confessa em 'informador.mx'. "É uma meta que tenho desde menino. O que vivi fez-me amadurecer muito e agora que cheguei à equipa B, continuarei com a mesma ilusão, procurando subir, para ser o melhor guarda-redes do mundo. Tenho esse sonho e quero alcançá-lo", assegura o guardião portista, que volta de falar de Iker Casillas, embora noutro contexto, à 'univisión.com.