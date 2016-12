O golo do Feirense, da autoria de Flávio, fechou uma série de cinco vitórias consecutivas dos dragões e levantou dúvidas relativamente à consistência defensiva da equipa, algo que estava acima de qualquer discussão há duas semanas. Uma quebra que impõe correções, já que foi o terceiro tento seguido consentido pelo FC Porto, sempre no Dragão, e contribuiu para a pior sequência da equipa esta época. Isto logo após o conjunto de Nuno Espírito Santo ter logrado a melhor série de jogos sem sofrer golos neste século (sete).Uma permeabilidade que veio desestabilizar os dragões e que já havia dado os primeiros sinais de alerta nas receções ao Marítimo e Chaves. Frente aos insulares, o golo de Djoussé fez abanar o estádio quando a vitória já parecia garantida, enquanto os flavienses estiveram em vantagem no marcador. À terceira foi de vez e o golo marcado por Flávio, à entrada do último quarto de hora do jogo, não deu margem de manobra para a reação portista.Um período de instabilidade estranho, dado que os protagonistas só mudaram, de forma minoritária, diante do Feirense. Maxi Pereira, Marcano e Alex Telles mantiveram-se na estrutura defensiva nessa sequência de três jogos, tendo trocado apenas Casillas e Felipe por José Sá e Boly na receção aos fogaceiros. Não fosse uma grande defesa do guarda-redes nos instantes finais e o FC Porto estaria já arredado de discutir o apuramento para a ‘final four’ da Taça CTT. Frente ao Moreirense deverão ocorrer novas mexidas.

Autor: Rui Sousa