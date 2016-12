Continuar a ler

A publicidade que está a irritar o FC Porto A publicidade em questão mostra uma imagem de Depoitre ainda no Gent e lança a questão: "A Gente quer saber: ganha o Genk ou o Gent? Depois de reconheceres quem é o dono da técnica inconfundível da imagem, faz a tua aposta".



A imagem está também a gerar indignação entre os utilizadores no Facebook, que não deixaram de criticar a iniciativa nos comentários à publicação. A publicidade em questão mostra uma imagem de Depoitre ainda no Gent e lança a questão: "A Gente quer saber: ganha o Genk ou o Gent? Depois de reconheceres quem é o dono da técnica inconfundível da imagem, faz a tua aposta".A imagem está também a gerar indignação entre os utilizadores no Facebook, que não deixaram de criticar a iniciativa nos comentários à publicação.

A publicidade que está a irritar o FC Porto

O FC Porto utilizou esta quinta-feira a newsletter 'Dragões Diário' para criticar a utilização de uma imagem de Depoitre, avançado que atua no clube, por parte da casa de apostas desportivas 'bet.pt' no Facebook. Os azuis e brancos lembram que se trata de "uma empresa de apostas desportivas portuguesa e que até parece que teve um ou outro benefício na fase de licenciamente da atividade".No entanto, não foi isso que irritou os responsáveis azuis e brancos. Na ótica dos dragões, a casa de apostas tentou ser "engraçadinh[a]", numa publicidade "sem respeito pelo FC Porto e pelo nosso jogador Depoitre", recomendando mesmo àqueles que gostam de apostar a fazê-lo "numa outra das empresas do género, porque têm a vantagem de não tentarem fazer graçolas sem piada nenhuma".