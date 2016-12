Nuno Espírito Santo assegurou, assim que Rui Pedro começou a ganhar estatuto e a ultrapassar Depoitre nas suas preferências, que a aposta no jovem avançado, de apenas 18 anos, não era para manter nos moldes em que estava. E, agora, com a primeira prova de vida do ponta-de-lança belga, o plano para Rui Pedro poderá prosseguir sem sobressaltos.Aliás, já avançou na última semana, altura em que Nuno o devolveu à equipa B. Apesar de ter idade júnior, é na formação secundária que Rui Pedro encontrará, esta época, o seu espaço competitivo, pois lá poderá fazer os 90 minutos de cada partida e a um nível de exigência equivalente ao seu grau de maturação. Agora, o regresso à equipa principal só se fará numa situação de necessidade extrema ou, conforme é desejado, sem a pressão de resolver que teve com o Sp. Braga.