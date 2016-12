Questionado sobre o que pode o FC Porto fazer para inverter esta situação, Pinto da Costa considerou que a melhor resposta é para ser dada dentro de campo.



"Neste momento, a única medida que podemos tomar foi a que tomámos hoje. Depois de um golo anulado quando perdíamos, um penálti mal anulado quando perdíamos e um penálti não assinalado quando o árbitro estava de frente… só temos uma maneira de reagir: é continuar a lutar, lutar mais e a procurar marcar. Se calhar de fora da área, como o Danilo, que assim não há hipótese de ser anulado".

Pinto da Costa critica arbitragens: «A única maneira é marcar de fora da área, como o Danilo»

No final da vitória frente ao Chaves, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, surgiu na zona mista para "constatar factos" e lançar algumas críticas ao Conselho de Arbitragem."Não estou a pôr em causa a seriedade das pessoas ou segundas intenções. Estou a constatar factos e nós demonstrámos, há quinze dias, numa exposição, que houve 13 penáltis por assinalar. Com o que não foi assinalado com o Marítimo e com o que não foi assinalado hoje, quando o FC Porto perdia, faz quinze. É isso apenas que nós constatamos", apontou o presidente dos dragões. "Se o Conselho de Arbitragem acha que isto é normal e está correto, se calhar, chegamos ao fim e, em vez de quinze, temos trinta. Mas espero que tomem medidas para que os jogos sejam correctamente dirigidos", continuou.

Autor: João G. Oliveira