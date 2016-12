Pinto da Costa vincou esta terça-feira à noite, no jantar de Natal da sua comissão de recandidatura, que o FC Porto não se queixa das arbitragens apenas quando perde. No seguimento do que já tinha dito após o final do encontro , o presidente dos azuis e brancos rejeitou que as críticas sejam apenas desculpas."Quero que fique claro que, quando falamos, não são desculpas apenas porque não vencermos. Ontem [n.d.r.: na terça-feira] vencemos e eu não pude calar a revolta de um estádio inteiro. Já tivemos este ano jogos que não vencemos e, nem da minha parte nem de ninguém, houve críticas. Foi assim com o Benfica, com o Belenenses e assim será sempre que não vençamos por culpa nossa", referiu durante o seu discurso.O evento, organizado pelo seu apoiante de longa data, Fernando Cerqueira, contou com mais de 100 convidados, entre eles Reinaldo Teles, Joaquim Pinheiro e Alexandre Pinto da Costa.

Autor: André Monteiro