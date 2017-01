O presidente não marcou presença no treino de Ano Novo do FC Porto, sendo a estrutura dirigente representada, entre outros, por Reinaldo Teles, Luís Gonçalves, Joaquim Pinheiro e Acácio Valentim. Relativamente ao motivo da ausência de Pinto da Costa não foi dada qualquer informação oficial, sendo que o seu clã acabou por estar representado por Nuno Pinto da Costa, neto do líder, que assistiu a parte do apronto com os familiares dos jogadores que fizeram questão de ver ao vivo o primeiro treino do ano dos dragões, tendo direito a uma bancada exclusiva para eles, junto ao túnel de acesso ao relvado.

Autor: Nuno Barbosa