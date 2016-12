Hoje é mais um dia especial para o presidente do FC Porto. Pinto da Costa faz 79 anos e o presente que mais deseja será, por certo, a vitória no jogo de amanhã, frente ao Feirense, que deixará a equipa com boas possibilidades de discutir o apuramento na última jornada da Taça CTT.O momento não é o mais favorável para os dragões, que estão no segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do Benfica, e já foram eliminados da Taça de Portugal, mas o apuramento para oitavos-de-final da Champions foi um dado positivo na caminhada da equipa e deixou o líder satisfeito, dado tratar-se de um dos objetivos traçados para a época.Em breve, Pinto da Costa terá mais uma data para assinalar com relevo, já que a 17 de abril de 2017 vai completar 35 anos que venceu o seu primeiro ato eleitoral para a presidência do FC Porto.