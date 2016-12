No dia em que completou 79 anos, Pinto da Costa mostrou-se convicto de que 2017 será um período de conquistas para o FC Porto. Na página do presidente, que escreve na revista ‘Dragões’, o líder deixou um elogio ao trabalho de Nuno Espírito Santo e ao plantel."Só um grupo muito unido e ambicioso consegue resistir a tantas emboscadas traiçoeiras e esse capital ninguém conseguirá destruir. Vamos jogar para ganhar, com a certeza de que os jogadores vão continuar a deixar tudo no campo, e se os jogos se decidirem apenas por quem os deve decidir, vamos ter condições para chegar ao lugar que queremos", concluiu.