Otávio foi operado a "uma pequena hérnia inguinal pré-existente, no Hospital da CUF Porto", na segunda-feira, já depois do jogo do FC Porto frente ao Chaves (2-1) . A informação sobre o brasileiro, de 21 anos, é avançada esta terça na newsletter do clube, 'Dragões Diário'."A intervenção correu bem e aproveita a pausa de Natal [para recuperar]", pode ler-se.O FC Porto iniciou hoje um período de férias e Nuno Espírito Santo e alguns jogadores já viajaram esta manhã

Autor: Sofia Lobato