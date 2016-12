Continuar a ler

Otávio está afastado dos relvados desde 3 de dezembro, data na qual o FC Porto venceu o Sp. Braga, por 1-0, numa partida em que o portista foi substituído pouco antes do intervalo. Uma lesão na parede abdominal levou-o a fazer apenas tratamento ao longo das últimas semanas.



Otávio foi operado a uma hérnia inguinal pré-existente, esta segunda-feira à noite, no Hospital da CUF Porto. A intervenção, levada a cabo pelo cirurgião Carlos Magalhães, já estava agendada há alguns dias pelo departamento clínico do FC Porto.De acordo com as informações fornecidas pelo clube, a operação decorreu sem qualquer problema, pelo que Otávio iniciou de imediato a sua recuperação. É expectável que o brasileiro, de 21 anos, tenha pelo menos pela frente um trabalho de duas semanas até que possa ser dado novamente como apto para a competição.

