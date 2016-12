Continuar a ler

Depois de um arranque intermitente, Óliver vê o futuro com um sorriso: "Já vamos em 15 jogos sem perder e a equipa está a assimilar as ideias do treinador. A base de trabalho é boa e a equipa está a crescer (...). Vamos tentar ganhar o campeonato e chegar longe na Liga dos Campeões."



Óliver Torres voltou ao Dragão no verão, para assinar pelo FC Porto por uma época e meia - por empréstimo do Atlético Madrid. Um cenário que, recorda agora o médio, sempre esteve na sua mente depois de ver que não era opção nos colchoneros. É que o clube portista faz parte do coração do jovem espanhol, como o próprio admitiu em entrevista à 'Marca'."Um dos pontos fundamentais para voltar ao FC Porto foi o facto de tanto o presidente como Nuno me terem dado muita confiança, embora eu sempre quisesse voltar porque sinto o clube como sendo meu. Estou muito feliz no FC Porto e a minha família está encantada. Encanta-me a cidade, as pessoas, o estádio o clube... Sou feliz a jogar futebol e no FC Porto ainda mais", garantiu Óliver, desvalorizando o facto de nesta segunda passagem já não ter Lopetegui como treinador: "Julen é um pai futebolístico para mim mas Nuno deu-me muita confiança."

Autor: João Socorro Viegas