Com o empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia, a SAD pretendia colocar o sul-coreano numa montra apetecível, mas o ponta-de-lança ainda não conseguiu marcar qualquer golo nos 13 jogos em que foi utilizado. O FC Porto pagou 1,5 milhões de euros por 70 por cento do passe.Depois de duas épocas com escassa utilização no FC Porto, o espanhol foi cedido ao Villarreal para jogar com regularidade e valorizar-se, mas até ao momento não fez mais do que nove jogos e apenas um deles no campeonato. Mais uma aposta furada.Tal como Ángel, foi contratado por indicação de Julen Lopetegui e esta época também foi cedido ao Villarreal. Tapado por Sergio Asenjo e Mariano Barbosa, ainda não jogou no campeonato e só esteve em ação na Liga Europa. Até agora é uma época sem grande rendimento.