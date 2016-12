Continuar a ler

A atravessar uma boa fase, Nuno admite que o triunfo nos descontos sobre o Sp. Braga foi "um momento importante": "Há que lhe dar valor. Foi importante mas não ao creio que tenha sido 'o momento'. O futebol é feito de muitos momentos. O importante é ser persistente na ideia. Cada dia é importante no crescimento."



Nuno confirmou ainda a ausência de Layún para o jogo de amanhã mas sublinhou que conta com o lateral para os compromissos que se seguem ao Natal.

A eliminação do FC Porto na Taça de Portugal aos pés do Chaves não estará na cabeça dos jogadores portistas na segunda-feira, no reencontro entre as duas formações, agora no fecho da 14.ª jornada da Liga NOS. Assim o garante Nuno Espírito Santo."Sentimento de vingança? Não é o que nos move, isso implica momentos do passado e isso não conseguimos mudar. Há sim o sentimento de querer ganhar. Aproximar da liderança do Benfica? Temos é de pensar em 3 pontos, ainda não estamos na posição que queremos. Não há questões de pressão", vincou o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, desvalorizando o facto de Jorge Simão ter deixado o clube flaviense rumo ao Sp. Braga: "Conhecemos bem o adversário, os jogadores são os mesmos e achamos que a ideia de jogo do Chaves não vai mudar amanhã."