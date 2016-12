Continuar a ler

O timoneiro azul e branco referiu depois que encontrou a equipa motivada para o reinício da competição após a pausa natalícia: "Na nossa planificação entendemos que era importante neste período voltar bem, voltarmos fortes, e acima de tudo vejo os jogadores felizes e com uma vontade tremenda de competir amanhã".



Por fim, Nuno pediu o apoio dos adeptos dos dragões para conquistar a primeira vitória na prova: "[É] no Dragão, com o apoio dos nossos adeptos. Que compareçam, que estejam com a equipa, porque a força que nos transmitem - e habitualmente assim tem sido e amanhã esperemos que assim seja - é bastante importante para nós".



Nuno Espírito Santo apontou esta quarta-feira à vitória no encontro da Taça CTT diante do Feirense, na segunda jornada da fase de grupos."Entendemos todas as competições por igual. Todas obrigam o FC Porto a competir no máximo das nossas forças. É assim que entendemos as coisas e é assim que vamos tentar pôr em prática amanhã: vamos fazer o nosso jogo e vencer", frisou o treinador, em declarações ao Porto Canal.

