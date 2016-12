Iker Casillas afirmou, numa entrevista ao 'Porto Canal', que o FC Porto ainda não tinha ADN de campeão. Confrontado com estas palavras, Nuno Espírito Santo admitiu que este é um processo ainda em construção."É normal, se observamos o plantel temos muita juventude, muitos que integraram agora o FC Porto. O ADN constrói-se no dia a dia. Termos a capacidade de saber a grandeza do clube que representamos, com a obrigação de quebrar um ciclo de três anos sem ganhar. Constrói-se com compromisso e vamos fazê-lo", afirmou o treinador portista, na conferência de antevisão à partida de segunda-feira com o Chaves, para a Liga NOS.